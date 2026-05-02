Circa 450 atleti tagliano il traguardo del Giro della Torre | i vincitori dell' edizione 2026

Il primo maggio si è conclusa la 46ª edizione del Giro della Torre a San Mauro Pascoli, una gara podistica organizzata dalla Podistica Sammaurese. Circa 450 atleti hanno partecipato alla competizione, che ha attraversato diverse zone della cittadina. I vincitori dell’edizione 2026 sono stati premiati al termine della manifestazione, che ha visto la presenza di numerosi sportivi e appassionati lungo il percorso.

Si è svolto il primo maggio a San Mauro Pascoli il 46° Giro della Torre, manifestazione podistica organizzata dalla Podistica Sammaurese. L’evento ha richiamato centinaia di partecipanti lungo le strade cittadine, confermandosi tra gli appuntamenti tradizionali del territorio.La gara principale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate 'Premio Campione', riconoscimento alla carriera per il foggiano Franco Ordine. I vincitori dell'edizione 2026Massimiliano Scagliarini, Stefania Losito e Sergio Scagliola sono i vincitori della XXII edizione del premio ‘Giornalista di Puglia – Michele... Conza della Campania ospita la terza edizione del Moto Giro dell'IrpiniaDal 1° al 3 maggio, Conza della Campania ospiterà la terza edizione del Moto Giro dell’Irpinia, che quest’anno sarà anche 1° prova valida per il...