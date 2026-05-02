Nell'ultima giornata del Championship, la seconda divisione inglese, sono stati definiti i team promossi e quelli qualificati ai playoff. L'Ipswich ha ottenuto la promozione diretta in Premier League, mentre Millwall, Hull City, Southampton e Middlesbrough si sono guadagnati l'accesso alle fasi finali per un posto nella massima divisione. I risultati di questa giornata chiudono il campionato e determinano le formazioni che disputeranno la prossima stagione in Premier League.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Pagelle Udinese Torino: Ehizibue e Kristensen decisivi! Zaniolo ci prova, Simeone bloccato – I VOTI Moviola Udinese Torino: gli episodi dubbi del match diretto da Mucera. Cos’è successo nella sfida di Serie A Championship, è tempo di verdetti: Ipswich in Premier, Millwall-Hull e Southampton-Middlesbrough si giocano la promozione ai playoff Capello svela: «Cassano? Ne ha combinate talmente tante che fatico a ricordarle tutte.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Championship, è tempo di verdetti: Ipswich in Premier, Millwall?Hull e Southampton?Middlesbrough si giocano la promozione ai playoff

Notizie correlate

L’Ipswich sigilla il ritorno in Premier League mentre lo Hull conquista gli spareggi2026-05-02 15:46:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Ipswich Town si è assicurato un...

Rapporti, risultati, gol tra cui Coventry vs Derby, Middlesbrough vs Millwall e momenti salienti completi mentre le squadre EFL inseguono i posti della Premier League2026-04-04 01:14:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Coventry City...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Pronostico Leicester City - Millwall: analisi e quote; Tabellino partita Millwall vs Middlesbrough; Championship, L'ultimo Atto: I Possibili Verdetti Finali Di Una Stagione Oltre Ogni Limite.

Championship, quadro playoff: favola Hull City, incrocia il Millwall. Chi sfida il SouthamptonL'Ipswich Town centra l'obiettivo e festeggia il ritorno in Premier League dopo un solo anno di assenza, completando un'incredibile scalata. tuttomercatoweb.com

Championship, i verdetti: Ipswich promosso in Premier. Milwall-Hull City e Southampton-Middesbrough ai playoffUltima giornata in Championship, la Serie B inglese, e tempo di verdetti che riguardano anche la Premier League. Con la chiusura del 46esimo turno possiamo ufficializzare quelle che sono le due squadr ... calciomercato.com