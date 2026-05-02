A Cava dei Tirreni, i candidati alle prossime elezioni si sono riuniti per scattare un selfie collettivo alla Scetajorde, segnando una pausa nella campagna elettorale. Tra loro, un solo candidato ha deciso di non partecipare alla foto di gruppo. La presenza di un esponente politico in piazza ha suscitato reazioni tra i contendenti, alcuni dei quali si sono avvicinati per scambiare qualche parola.

? Cosa scoprirai Chi è l'unico candidato che ha rifiutato il selfie collettivo?. Come hanno reagito i contendenti alla presenza di Servalli in piazza?. Perché la tradizione della Scetajorde ha sospeso la tensione elettorale?. Quanto influirà questo contatto diretto con la folla sul voto finale?.? In Breve La cinquantunesima edizione della Scetajorde ha coinvolto centinaia di giovani e cittadini.. Raffaele Giordano, Armando Lamberti, Eugenio Canora e Luigi Petrone hanno partecipato al selfie.. Giancarlo Accarino è stato l'unico candidato assente durante il ritratto fotografico in piazza.. L'evento sportivo si è svolto nel centro urbano di Cava de' Tirreni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava, selfie tra i candidati: tregua elettorale alla Scetajorde

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