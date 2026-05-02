Casting in Val d’Orcia | cercasi volti anni ’50 per shooting in Toscana

In Val d’Orcia si cercano persone con caratteristiche degli anni Cinquanta per uno shooting fotografico in Toscana. La selezione avviene attraverso un modulo online e un contatto su WhatsApp, con l’obiettivo di trovare volti che rispecchino lo stile e l’aspetto di quel periodo. La ricerca riguarda uomini e donne, senza limiti di età, interessati a partecipare a questa attività di casting. L’evento si svolgerà nel territorio toscano.

? Cosa scoprirai Chi sono i volti ricercati per ricreare l'estetica degli anni '50?. Come funziona la selezione tramite WhatsApp e il sito web?. Quali sono gli orari specifici per lavorare con la luce naturale?. Quanto viene corrisposto come compenso secondo il contratto nazionale?.? In Breve Riprese previste il 12, 13, 18, 19 e 20 maggio 2026 in Val d'Orcia.. Sessioni di lavoro mattutine dalle 5:00 alle 8:00 e serali dalle 19:00 alle 21:00.. Candidature tramite WhatsApp al numero 351 8096469 o tramite pagina web dedicata.. Compenso economico stabilito secondo le tabelle del CCNL generici per i selezionati.. La Toscana Film Commission ha lanciato una chiamata per selezionare figuranti destinati a un servizio fotografico professionale che si svolgerà nelle zone della Val d’Orcia nel mese di maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casting in Val d’Orcia: cercasi volti anni ’50 per shooting in Toscana Notizie correlate Leggi anche: Scompare chef di 53 anni, lavorava in Val d’Orcia: ricerche a tappeto Rigo jr. raddoppia dal Val d'OrciaIl secondo atto del Campionato Italiano Rally Terra, quello in programma con il Rally della Val d'Orcia previsto per il prossimo fine settimana, è... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Cercasi figurazioni per shooting fotografico da realizzare in Val d’Orcia; Casting in Val d’Orcia: si cercano figurazioni per scatti fotografici; Toscana, casting per figurazioni per shooting fotografico a tema anni ’50-’60; Casting figurazioni per servizio fotografico in Toscana. Ciak, si gira! Casting in Val d'Orcia per una serie televisiva americanaPer una serie televisiva americana, prodotta dalla società 360 Degrees Film, le cui riprese si svolgeranno nei comuni di Firenze, Siena e Pienza da lunedì 26 febbraio a martedì 6 marzo 2024, la ... radiosienatv.it Marche Film Commission, in collaborazione con Archimede Film di Matteo Garrone, promuove i casting per il prossimo film che si girerà nelle Marche, " " di Andrea Tagliaferri, realizzato con il sostegno di - facebook.com facebook