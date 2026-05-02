Caso rimborsi all' Università fissata l' udienza per l' ex rettore Cuzzocrea

Un'udienza è stata fissata nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi all'Università, coinvolgendo l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. L'indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione dei rimborsi, che hanno portato all'apertura di un procedimento legale. La data dell'udienza è stata stabilita e si attende ora di conoscere gli sviluppi di questa vicenda giudiziaria.

Arrivano novità sull'inchiesta del “caso rimborsi” all'Università che ha coinvolto l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. L'udienza preliminare del processo, dopo la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio, è stata fissata per giovedì 21 maggio e sarà gestita dalla gup Alessandra.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il caso rimborsi all'Università, la Cassazione respinge il ricorso: Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d'Italia L'Università di Messina sospende l'ex rettore Cuzzocrea, la notifica fa scattare lo stop per un annoE' stato sospeso per un anno da dipendente dell'Università di Messina l'ex rettore e docente dell'Università Salvatore Cuzzocrea. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il caso rimborsi all'Università, la Cassazione respinge il ricorso: Cuzzocrea sospeso da tutti gli atenei d'Italia; Il caso dei rimborsi all'Università di Messina: notificato il divieto a Salvatore Cuzzocrea; Caso Cuzzocrea, doppia battuta d’arresto: dopo la sospensione dagli atenei italiani zero voti all'Università di Porto; Rimborsi gonfiati, fissata al 21 maggio l’udienza per l’ex rettore Cuzzocrea e altri tre indagati. Rimborsi gonfiati all'Università di Messina: fissata l’udienza per l’ex rettore CuzzocreaÈ stata fissata per il prossimo 21 maggio e sarà gestita dalla gup Alessandra Di Fresco. Contestati il peculato e il falso ... messina.gazzettadelsud.it Caso rimborsi, divieto a Cuzzocrea di insegnare negli atenei italianiAll’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, è stato notificato un provvedimento interdittivo che gli impedisce di svolgere attività ... canalesicilia.it Skipass nelle Dolomiti — cartelli, rimborsi e domande senza risposta sul caso Dolomiti Superski. Un’indagine, 30 milioni sul tavolo e un sistema che regge da 50 anni sotto la lente. Leggi l’analisi completa e scopri le implicazioni per sciatori e operatori: https:// - facebook.com facebook