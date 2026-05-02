Casa con stanze false | la Corte obbliga a restituire 20.000 euro

Una casa con stanze apparentemente regolari ma in realtà fittizie, dotate di parquet, ha portato a un procedimento giudiziario. La Corte ha deciso di ordinare la restituzione di 20.000 euro, stabilendo che l’agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione. La vicenda riguarda come siano state realizzate stanze false e quali conseguenze legali siano scaturite da questa operazione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto stanze con parquet a nascondere l'abusivismo?. Perché l'agenzia immobiliare ha perso il diritto alla provvigione?. Chi deve pagare le spese legali dopo l'annullamento del contratto?. Come si riconosce un errore essenziale durante una compravendita?.? In Breve Venditrice deve restituire 20.000 euro con interessi maturati dal marzo 2015.. Agenzia immobiliare perde provvigione e paga 5.600 euro di spese legali totali.. Avvocati Sauro Galli, Gabriele Cosimo Caforio e Demetrio Dongiovanni hanno seguito il caso.. Battaglia legale durata undici anni tra Perugia e Corte d'appello dell'Umbria.. La Corte d’appello dell’Umbria ha annullato il contratto preliminare di compravendia per un immobile nel perugino, obbligando la venditrice a restituire 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casa con stanze false: la Corte obbliga a restituire 20.000 euro Multi- SubBetrayed and drained by family before death, she rebirthed to take cruel revenge Notizie correlate Roma: finto prefetto ruba 150.000 euro con false identitàNel cuore di Roma, a pochi passi da Palazzo Chigi, un 33enne è stato arrestato in flagranza per aver orchestrato una truffa basata su false identità... 8 marzo: 8.000 euro di divario, Spiniello chiede stanze allattamentoLa giornata dell’8 marzo 2026 si apre ad Avellino non come una celebrazione, ma come un fronte di battaglia ancora aperto per la parità di genere.