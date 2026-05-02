Secondo un esperto, la regione Calabria si trova tra i territori più vulnerabili ai rischi legati ai cambiamenti climatici, come incendi e ondate di calore. Questi eventi hanno effetti diretti sulla salute della popolazione locale, ma i dati sanitari italiani non consentono di tracciare una mappa dettagliata di tali rischi. La situazione solleva interrogativi sulla capacità di monitoraggio e sulla gestione delle emergenze sanitarie legate al clima.

? Cosa scoprirai Come influiscono gli incendi e il calore sulla salute dei calabresi?. Perché i dati sanitari italiani non permettono di mappare i rischi?. Quali malattie invisibili derivano dai pesticidi e dall'inquinamento locale?. Come può la digitalizzazione dei dati prevenire le future emergenze?.? In Breve Convegno IEEE IMBioC 2026 presso l'Unical con la coordinatrice Sandra Costanzo.. Modello OMS 2001 collega salute pubblica e sviluppo economico sostenibile.. Mancanza digitale Schede Dimissione Ospedaliera impedisce incrocio dati ambientali e diagnosi.. Ricerca epidemiologica calabrese necessita database digitalizzati simili a Danimarca o Inghilterra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrieri: la Calabria è tra i territori più esposti ai rischi climatici

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