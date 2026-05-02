cantieri stradali cosa succede dal 4 maggio a bologna

A Bologna, dal 4 maggio entreranno in vigore alcune modifiche legate ai cantieri stradali, tra cui quelli del tram e altri lavori lungo l’asse autostradale e in tangenziale. Attualmente, sono in corso diversi interventi che interessano le principali arterie della città e le zone limitrofe. La presenza di lavori in corso comporta variazioni nella circolazione e possibili disagi per gli automobilisti e i residenti.

Bologna, 2 maggio 2026 – Ecco i principali cantieri, del tram e non, che sono attivi al momento a Bologna e nell’asse autostradale e in tangenziale. Lavori tram in corso. Massimiliano Donati Via Ugo Bassi: senso unico di circolazione tra l'incrocio con Piazza Malpighi via Marconi e l'incrocio via Cesare Battistivia Nazario Sauro. Presente senso unico di circolazione anche in via Nazario Sauro nel tratto da via Ugo Bassi a via Monte Grappa in direzione di quest'ultima. Presente divieto di svolta su via Lame per i veicoli che percorrono Marconi in direzione di piazza dei Martiri. Via Lame, mantenimento del senso unico tra via Marconi e via Riva Reno in direzione di quest'ultima.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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