A partire da maggio, alcuni strade cittadine subiranno modifiche alla viabilità a causa di interventi nei cantieri e nelle piazze, che si protrarranno fino al 2026. In particolare, via Dalla Chiesa e il ponte vedranno variazioni nei percorsi, mentre alcune zone saranno interessate dall’istituzione del senso unico alternato. Questi cambiamenti sono stati annunciati per permettere l’avvio dei lavori programmati nelle aree interessate.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi in via Dalla Chiesa e sul ponte?. Quali zone saranno interessate dal senso unico alternato a maggio?. Dove si concentreranno i nuovi blocchi della viabilità cittadina?. Quando inizierà la posa definitiva dei nuovi materiali nelle piazze?.? In Breve Piazza Mazzini: posa nuovi materiali dalla seconda settimana di maggio fino a metà giugno.. Piazza Matteotti: inizio lavori di sottofondo e pavimentazione dal 4 maggio.. Via C.A. Dalla Chiesa: senso unico alternato con movieri dalle 7 alle 19.. Via C.A. Dalla Chiesa: divieto di sosta e semafori dal 13 al 29 maggio.. I cantieri per la riqualificazione di piazza Mazzini, piazza Don Minzoni e piazza Matteotti proseguiranno con interventi strutturali e nuovi piani di viabilità fino a metà giugno 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantieri piazze: nuovi piani di viabilità e lavori fino al 2026

Polizia Locale Lecce Informa– 24 aprile 2026 - Infoviabilità: aggiornamenti! #infoviabilità

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