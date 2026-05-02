Calcio Serie A Il Lecce vince e manda in B Pisa e Verona

Il Lecce ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Pisa, conquistando tre punti che rafforzano le possibilità di rimanere in Serie A. La partita si è svolta in una giornata in cui anche Pisa e Verona sono stati coinvolti in situazioni di classifica che potrebbero portare alla retrocessione. La vittoria del Lecce ha avuto effetti diretti sulla posizione di entrambe le squadre.

Roma, 2 mag. (askanews) – Il Lecce vince a Pisa 2-1 e conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza. La vittoria della squadra di Di Francesco vale il +4 sulla Cremonese terzultima (impegnata lunedì contro la Lazio) e la retrocessione aritmetica sia del Pisa che del Verona con tre turni d’anticipo. In avvio ci provano Banda e due volte Stojilkovic, chance anche per Canestrelli e Moreo. Dopo l’intervallo in quattro minuti il botta e risposta tra Banda e Leris (destro al volo), la decide Cheddira al 65?. Strepitoso Falcone su Piccinini, annullato il 3-1 per il fuorigioco di Camarda. Questi i risultati e la classifica della 35esima giornata di serie A dopo Pisa-Lecce 1-2.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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