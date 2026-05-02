Calafiori recupera dal infortunio | buone notizie per l’Arsenal prima della sfida con l’Atletico

Riccardo Calafiori si sta riprendendo dall’infortunio e si è allenato con la squadra in vista della prossima partita di Champions League. L’Arsenal si prepara a sfidare l’Atletico Madrid, e la sua presenza potrebbe essere una novità importante per la formazione. Dopo un periodo di assenza, il difensore italiano ha ripreso gli allenamenti e si allena con i compagni in vista del match.

"> Riccardo Calafiori Si Prepara per il Match di Champions. Londra, Inghilterra – Il giovane talento italiano Riccardo Calafiori ha ripreso ad allenarsi con i suoi compagni di squadra dell’Arsenal, proprio in vista del tanto atteso match di Champions League contro l’Atletico Madrid. La partita, che rappresenta la semifinale della competizione, si svolgerà mercoledì 29 aprile presso il Wanda Metropolitano di Madrid, e i Gunners non vedono l’ora di affrontare la squadra di Diego Simeone. Allenamento Prima della Semifinale. Durante la seduta di allenamento di martedì, Calafiori è stato avvistato mentre collaborava attivamente con il resto della rosa.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Calafiori recupera dal infortunio: buone notizie per l’Arsenal prima della sfida con l’Atletico. Notizie correlate Allenamento Roma, riecco Kone: buone notizie dal test amichevole a Trigoria contro l’Atletico LodigianiPio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la... Infortunio Calafiori, tremano Arsenal e Italia: il difensore è uscito dal campo contro il Mansfield. Quali sono le sue condizioniGoretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». Panoramica sull’argomento Si parla di: Perché Saka non gioca titolare Atletico Madrid-Arsenal: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza; Calafiori recupera dal infortunio: buone notizie per l’Arsenal prima della sfida con l’Atletico. Calafiori recupera dal infortunio: buone notizie per l’Arsenal prima della sfida con l’Atletico.Inoltre, la sua capacità di leggere il gioco e di anticipare le mosse degli avversari è diventata una delle sue caratteristiche distintive. Nonostante la dura concorrenza nella rosa dell’Arsenal, ... napolipiu.com