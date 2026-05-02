Inizia la Cadillac Championship con Young che si posiziona in testa grazie a un vantaggio di cinque colpi. Sono ancora da scoprire le strategie degli altri concorrenti per recuperare il terreno perso e ridurre lo svantaggio accumulato. La competizione si fa più intensa mentre i giocatori affrontano le ultime buche del torneo. L'attenzione si concentra sulle mosse di chi cerca di risalire la classifica e ridurre il divario con il leader.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a colmare il distacco di cinque colpi da Young?. Come farà Scottie Scheffler a recuperare il terreno perduto?. Quali grandi nomi stanno rischiando di finire fuori dalla classifica?. Perché la gestione del percorso di Young mette pressione agli inseguitori?.? In Breve Nick Taylor, Jordan Spieth e Alex Smalley inseguono a -8 dopo due round.. Scottie Scheffler balza in T6 con un totale di -6 dopo il -5 odierno.. Gary Woodland occupa la quinta posizione in solitaria con un punteggio di -7.. Rickie Fowler si trova in dodicesima posizione con punteggi di 69 e 70.. Cameron Young domina i fairway del Trump National Coral a Miami con un distacco di cinque colpi dopo la seconda giornata del Cadillac Championship disputata questo venerdì 2 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cadillac Championship: Young vola in testa con 5 colpi di vantaggio

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