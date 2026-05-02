Cade in campo durante una partita e muore | tragedia assurda aveva solo 25 anni

Da calcionews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita, un giovane di 25 anni è stato colpito da un malore improvviso e si è accasciato sul campo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale. Purtroppo, le condizioni sono peggiorate e si è registrato il decesso. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra amici e tifosi, mentre le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

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