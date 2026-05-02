C O R R E C T I O N — Applied Intuition Inc

Un comunicato stampa diffuso il 30 aprile 2026 annuncia una collaborazione tra Applied Intuition e Heidelberg Materials. L'obiettivo della partnership è di sviluppare soluzioni innovative per le operazioni nelle cave, in particolare attraverso il potenziamento delle flotte di veicoli autonomi. La notizia si concentra sulle attività di ricerca e sviluppo e sulle applicazioni pratiche di queste tecnologie nel settore minerario.

In the news release, Applied Intuition Collaborates with Heidelberg Materials to Advance Innovation in Quarry Operations with Autonomous Haulage Fleets, issued 30-Apr-2026 by Applied Intuition, Inc. over PR Newswire, we are advised by the company that changes have been made. The complete, corrected release follows, with additional details at the end: Deployment brings intelligent, vehicle-based autonomy to Australia, establishing a new operating model for construction and mining environments. SUNNYVALE, Calif., April 30, 2026 PRNewswire — Applied Intuition, Inc., a leader in physical AI, today announced its collaboration with Heidelberg...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - /C O R R E C T I O N — Applied Intuition, Inc./ $1 Toothpaste Restores Foggy Headlights — AAA Confirmed Notizie correlate Applied Intuition Collaborates with Heidelberg Materials to Advance Innovation in Quarry Operations with Autonomous Haulage FleetsCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Deployment brings intelligent, vehicle-based autonomy to Australia, establishing a new operating model for... Leggi anche: Campus Bio-Medico di Roma, ecco executive master in Applied artificial intelligence engeneering