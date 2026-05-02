Byeon Woo Seok ha raggiunto la vetta della classifica del brand reputation index, superando Park Ji Hoon. Il suo punteggio è aumentato di tre volte rispetto ai dati precedenti, secondo le rilevazioni più recenti. La classifica si basa su vari indicatori relativi alla popolarità e alla percezione pubblica dei personaggi. I risultati sono stati pubblicati da un'agenzia specializzata in analisi di mercato e reputazione online.

? Cosa scoprirai Chi ha scalato la classifica superando Park Ji Hoon?. Come ha fatto Byeon Woo Seok a triplicare il suo punteggio?. Quali altri artisti hanno registrato una crescita esplosiva questo mese?. Perché la stabilità del podio è così fragile dopo questi dati?.? In Breve Park Ji Hoon secondo con 3.751.995 punti e Kim Yong Bin terzo con 3.424.573.. Heo Kyung Hwan quarto con crescita del 47,05 percento rispetto a marzo.. KiiiKiii quinto con incremento del 22,34 percento raggiungendo 3.292.702 punti.. Analisi big data condotta dal Korean Business Research Institute tra 30 marzo e 30 aprile.. Il Korean Business Research Institute ha svelato oggi i nuovi dati sulla reputazione dei brand per le stelle emergenti, basati su un’analisi di big data raccolta tra il 30 marzo e il 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Byeon Woo Seok vola in vetta: il boom del brand reputation index

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