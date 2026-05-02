Un treno in provincia di Brescia si è fermato improvvisamente a causa di un intervento sul freno d’emergenza. Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato perché avrebbe aggirato il divieto di utilizzare il sistema di sicurezza, conosciuto come Dascur. La polizia ha verificato che il treno si era fermato senza problemi tecnici visibili, e ora si indaga sulle circostanze di come il giovane sia riuscito a superare le restrizioni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il giovane a superare il divieto del Dascur?. Perché il treno si è fermato senza un guasto tecnico evidente?. Chi sono gli altri soggetti identificati durante i controlli nel quartiere?. Quali conseguenze avrà il blocco delle corse per i pendolari?.? In Breve Il 27enne era già colpito da Dascur con divieto di accesso alle stazioni.. I Carabinieri hanno identificato 61 persone durante i controlli nel quartiere Lamarmora.. Un terzo dei soggetti controllati risultava avere precedenti penali o di polizia.. Due individui sono stati segnalati alla Prefettura per possesso di cocaina.. I Carabinieri della Compagnia di Brescia hanno arrestato un uomo di 27 anni nel quartiere Lamarmora dopo che il giovane ha azionato il freno d’emergenza, bloccando un treno diretto verso Prealpino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, treno fermo per il freno d’emergenza: arrestato il 27enne

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