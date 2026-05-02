Nella giornata di oggi, alcuni treni sulla tratta tra Venezia e Lecce sono rimasti bloccati a causa di un guasto elettrico. Il problema ha coinvolto i cavi che alimentano le linee lungo la costa adriatica, provocando disagi ai passeggeri e interruzioni nei collegamenti ferroviari. La situazione interessa principalmente i treni che circolano tra il nord e il sud Italia, con ripercussioni anche sui collegamenti verso la Puglia.

? Cosa scoprirai Quali treni specifici sono rimasti bloccati tra Venezia e Lecce?. Come influirà il guasto elettrico sui collegamenti verso la Puglia?. Quando è previsto il ripristino della linea tra Pescara e Giulianova?. Perché questo cedimento mette in luce la fragilità della rete adriatica?.? In Breve Blocco iniziato venerdì 1 maggio alle ore 20:15 nel territorio di Montesilvano.. Fermo treno Fr 8815 Venezia-Lecce e servizio Fr 9809 Milano-Bari.. Interruzione Intercity 611 Bolzano-Bari e collegamenti regionali tra Pescara e Giulianova.. Guasto alla rete elettrica impatta flussi passeggeri tra Abruzzo e Puglia.. La linea ferroviaria tra Pescara e Giulianova è rimasta paralizzata dalle ore 20:15 di venerdì 1 maggio a causa del distacco improvviso dei cavi elettrici avvenuto nel territorio di Montesilvano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni sulla costa adriatica: crollano i cavi a Montesilvano

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