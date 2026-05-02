Nella serata di ieri a Bisceglie, un ristorante è stato teatro di un episodio violento. Un blitz armato ha portato a una sparatoria che ha coinvolto un cameriere, rimasto ferito, e un uomo che è stato colpito e successivamente dichiarato morto. La polizia ha intervenuto sul posto per avviare le indagini, mentre sono ancora da chiarire i motivi e i responsabili dell'accaduto.

Un'irruzione armata all'interno di un ristorante si è trasformata in una tragedia nella serata di ieri a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove il caposala del locale è rimasto ucciso durante una sparatoria improvvisa. La vittima è Angelo Pizzi, 62 anni, incensurato, che secondo gli investigatori non sarebbe stato l'obiettivo dei sicari ma si sarebbe trovato casualmente lungo la traiettoria dei colpi esplosi. L'episodio è avvenuto nella “Spaghetteria n.1” di via Storelli. Tre uomini, a volto scoperto o comunque ancora non identificati, sarebbero entrati nel locale e avrebbero aperto il fuoco esplodendo diversi colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante, in una dinamica fulminea che ha provocato panico tra clienti e personale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Blitz nel ristorante e spari sul cameriere. È giallo a Bisceglie

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