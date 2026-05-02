Bisceglie musica in via Aldo Moro contro la violenza di genere

A Bisceglie, lungo via Aldo Moro, si è svolto un evento musicale dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Durante il concerto, un pianoforte a coda è stato protagonista, attirando l’attenzione dei presenti. Dopo la performance, sono previsti interventi di rappresentanti delle istituzioni e associazioni impegnate nel contrasto alla violenza, che si sono riuniti per discutere di temi legati alla prevenzione e alla sensibilizzazione.

? Cosa scoprirai Come può un pianoforte a coda cambiare la percezione della violenza?. Chi interverrà in via Aldo Moro dopo il concerto musicale?. Perché l'Associazione Sarah ha scelto la strada invece delle istituzioni?. Come si trasformeranno le riflessioni di oggi in azioni concrete domani?.? In Breve Evento organizzato dall'Associazione Antiviolenza Sarah in via Aldo Moro. Inizio attività previsto per le ore 17:30 con concerto di pianoforte a coda. Iniziativa originariamente programmata per il 7 marzo e rimandata per maltempo. Interventi della società civile locale integrano la musica per sensibilizzare i cittadini. L’Associazione Antiviolenza Sarah organizza oggi 2 maggio a Bisceglie un evento di sensibilizzazione in via Aldo Moro per contrastare ogni forma di violenza attraverso la musica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie, musica in via Aldo Moro contro la violenza di genere Notizie correlate Post intimidatori contro Giorgia Meloni con riferimenti ad Aldo Moro e Brigate Rosse: due condanneUn 32enne e un 49enne sono stati condannati a 3 mesi di carcere per minaccia aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni. Leggi anche: Bisceglie: psicologi e avvocati contro la violenza economica Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Un piano… forte contro la violenza, a Bisceglie la musica come strumento di sensibilizzazione. Aldo Moro, 47 anni fa il rapimento in via Fani a RomaSono passati 47 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle ... tg24.sky.it Aldo Moro, 48 anni fa il rapimento delle Brigate Rosse in via Fani a RomaSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle ... tg24.sky.it