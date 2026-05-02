Nelle ultime settimane si sono registrate tensioni legate alla criminalità nella zona di Bisceglie, dove un uomo di 62 anni è stato ucciso in circostanze che sono al centro di un’indagine per errore. Il ministro dell’Interno arriverà in Puglia nei prossimi giorni per incontrare i prefetti e analizzare la situazione, che ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali e i cittadini.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà nei prossimi giorni in Puglia. L’escalation criminale preoccupa e il titolare del Viminale valuterà la situazione con i prefetti. L’ultimo caso riguarda la criminalità organizzata, con l’omicidio l’altro ieri sera in un ristorante di Bisceglie, vittima il direttore di sala 62enne. Non era il vero obiettivo dei sicari, che si è nascosto nel ripostiglio del locale. Inchiesta della procura antimafia. —– Scrive Angelantonio Angarano, sindaco di Bisceglie: Ho partecipato al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato con urgenza dal Prefetto di Barletta Andria Trani dott.ssa Flavia Anania, insieme al Questore, dott.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

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