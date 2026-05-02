Biennale esclusivo | i verbali dell?ispezione del Ministero

Il 29 aprile, il Ministero ha condotto un'ispezione di due giorni in un evento esclusivo a Venezia. Nel pomeriggio, tra le 15:30 e le 18:45, si è svolto un interrogatorio che è durato circa tre ore e quindici minuti. I verbali relativi all'ispezione sono stati resi noti, offrendo dettagli sui controlli effettuati durante le giornate di verifica.

VENEZIA - Due giorni di ispezione. Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile l'"interrogatorio" durato tre ore e un quarto, dalle 15:30 alle 18:45. L'indomani, dalle 10, il sopralluogo all'Arsenale e ai Giardini. E adesso l'attesa del verdetto: cosa farà il ministero della Cultura nei confronti della Biennale? Accetterà le spiegazioni date dalla Fondazione sulla partecipazione della Russia alla 61. Esposizione d'Arte? Comprenderà che Putin non aveva bisogno di chiedere alcun permesso di partecipazione perché il Padiglione russo è suo sin dai tempi di Nicola II? Quali determinazioni assumerà in merito alla decisione della...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, esclusivo: i verbali dell?ispezione del Ministero Notizie correlate Leggi anche: Cuore danneggiato, ispezione Ministero Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Biennale, esclusivo: i verbali dell’ispezione del Ministero; Primo Maggio, sindacati in piazza: Lavoro dignitoso VIDEO; Vecchio ordigno bellico nei cantieri del Mose, giovedì il disinnesco; Edicole veneziane: presentato a Ca' Farsetti il nuovo regolamento per difendere le sentinelle della città. Biennale, esclusivo: i verbali dell’ispezione del MinisteroVENEZIA - Due giorni di ispezione. Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile l'interrogatorio durato tre ore e un quarto, dalle 15:30 alle 18:45. L'indomani, dalle ... ilgazzettino.it Biennale, Salvini: «Sono sempre d'accordo con il presidente del Consiglio». Meloni ride VIDEO(Agenzia Vista) - «Io sono sempre d'accordo con il Presidente del Consiglio. Rispetto l'autonomia della Biennale di Venezia e ritengo geniale la decisione dell'amico Buttafuoco di assegnare i premi no ... msn.com biennale d'arte 2024. nel padiglione della germania. x.com Il 9 maggio apre la Biennale di Venezia. In queste settimane la mostra è stata attraversata da forti tensioni, culminate con le dimissioni della giuria internazionale dopo la scelta del presidente Pietrangelo Buttafuoco di concedere uno spazio a Russia e Israele. - facebook.com facebook