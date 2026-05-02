Biennale esclusivo | i verbali dell?ispezione del Ministero

Da ilgazzettino.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile, il Ministero ha condotto un'ispezione di due giorni in un evento esclusivo a Venezia. Nel pomeriggio, tra le 15:30 e le 18:45, si è svolto un interrogatorio che è durato circa tre ore e quindici minuti. I verbali relativi all'ispezione sono stati resi noti, offrendo dettagli sui controlli effettuati durante le giornate di verifica.

VENEZIA - Due giorni di ispezione. Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile l'"interrogatorio" durato tre ore e un quarto, dalle 15:30 alle 18:45. L'indomani, dalle 10, il sopralluogo all'Arsenale e ai Giardini. E adesso l'attesa del verdetto: cosa farà il ministero della Cultura nei confronti della Biennale? Accetterà le spiegazioni date dalla Fondazione sulla partecipazione della Russia alla 61. Esposizione d'Arte? Comprenderà che Putin non aveva bisogno di chiedere alcun permesso di partecipazione perché il Padiglione russo è suo sin dai tempi di Nicola II? Quali determinazioni assumerà in merito alla decisione della...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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