Biennale Arte ecco perché la giuria internazionale si è dimessa | la ricostruzione

A quattro giorni dall'apertura ufficiale, la Biennale Arte 2026 si è trovata al centro di una crisi interna che ha portato alle dimissioni della maggior parte dei membri della giuria internazionale. La manifestazione, considerata tra le più rilevanti nel panorama culturale italiano, si trova ora in una fase di incertezza a causa di questa decisione improvvisa. La situazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori e osservatori del settore.

(Adnkronos) – A quattro giorni dal vernissage della Biennale Arte 2026, la più importante manifestazione culturale italiana è stata travolta da un terremoto istituzionale che non ha precedenti nella sua storia recente. La giuria internazionale si è dimessa in blocco, la cerimonia inaugurale del 9 maggio è saltata, i premi sono stati rinviati al 22 novembre, giorno di chiusura della 61esima Esposizione d'Arte e per la prima volta i Leoni d'oro e d'argento saranno assegnati dai visitatori. E sullo sfondo, come una faglia mai davvero sopita, si muovono le tensioni geopolitiche globali. Il punto di rottura va cercato nella...🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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