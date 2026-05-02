Biancanigo batte Faenza con Di Napoli e vola in semifinale

Nella partita tra Biancanigo e Faenza, la squadra di Biancanigo ha ottenuto una vittoria che le permette di accedere alle semifinali. La gara si è conclusa con un risultato favorevole a Biancanigo, grazie anche alla presenza in campo di Di Napoli. Restano aperte le sfide tra le altre squadre, con lo Sporting Lugo che si prepara a rispondere alla sorpresa del Villanova.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a superare lo scoglio della Compagnia dell'Albero?. Come potrà lo Sporting Lugo rispondere alla sorpresa del Villanova?. Quali squadre affronteranno la sfida decisiva sabato 9 maggio?. Perché il piazzamento in classifica potrebbe decidere i pareggi?.? In Breve Biancanigo sfiderà la Compagnia dell’Albero domenica 10 maggio alle ore 16,30.. Sporting Lugo contro Villanova si disputerà domenica 10 maggio alle ore 16,30.. Sabato 9 maggio alle 16,30 si giocano Camerlona-Lido Adriano e Marradese-Real Mamante.. In caso di pareggio dopo 120 minuti decide il piazzamento in classifica.. Francesco Di Napoli regala una vittoria per 1-0 al Biancanigo contro il Faenza Under21, sancendo così la conclusione del primo turno dei playoff di Terza Categoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biancanigo batte Faenza con Di Napoli e vola in semifinale Notizie correlate Biancanigo esulta: vola in semifinale grazie a Di NapoliCon la vittoria per 1-0 del Biancanigo sul Faenza Under21, grazie alla rete di Francesco Di Napoli, si è completato il primo turno dei playoff di... Cuore e difesa, Faenza vola. Conquistata la semifinaleNormatempo It Torino 55 E-Work Faenza 59 NORMATEMPO ITALIA TORINO: Albano, Stejskalova ne, Giordano 2, Pasero 2, Chukwu 5, Brena, Heriaud 19, Penz...