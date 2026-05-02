Un uomo bengalese ha ucciso il fratello e ha condiviso un video con i familiari in cui mostra il cadavere disteso per terra e l’arma del delitto, un coltello da cucina. La scena è stata ripresa all’interno dell’abitazione, e il video è stato inviato in una conversazione di messaggistica. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’omicidio.

La scena del delitto mostrata ai familiari in una drammatica videochiamata nella quale confessa di aver appena ucciso il fratello minore durante una lite, mostrando l’arma del delitto, un coltello da cucina e il corpo riverso in casa per terra. È il drammatico particolare che emerge nelle indagini a carico di Sheikh Md Humaun il 33 enne bangladese, arrestato ieri dai carabinieri a Tricase, in provincia di Lecce, con l’accusa di avere ucciso suo fratello 28enne. La scena della videochiamata compare su molti siti di news del Bangladesh in cui si fa riferimento ai dissidi tra i due fratelli. Da un primo esame medico-legale fatto questa mattina dal medico legale Ermenegildo Colosimo presso l’obitorio del Vito Fazzi di Lecce, sono emerse tre coltellate, ma solo una mortale inferta di spalle all’altezza della regione lombare.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bengalese uccide il fratello e mostra il cadavere ai familiari in videochiamata

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