Basta un pari contro lo Spezia il Venezia torna in serie A

Il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A grazie a una vittoria senza bisogno di aspettare l’ultima giornata, mantenendo la testa della classifica e assicurandosi il ritorno nella massima divisione. La squadra ha ottenuto i punti necessari con una partita contro lo Spezia, che si è conclusa con un pareggio. Il tecnico Stroppa ha guidato la squadra alla promozione, confermando la sua esperienza nel raggiungere obiettivi di questo tipo.

Il tecnico Stroppa si conferma esperto di promozioni VENEZIA - Il Venezia torna in Serie A con una giornata d'anticipo. La squadra di Giovanni Stroppa pareggia 2-2 sul campo dello Spezia, ma festeggia comunque la promozione grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Al "Picco" i lagunari passano al 7' con Yeboah, che poi si fa parare un rigore da Mascardi. Dopo il rosso a Bandinelli prima dell'intervallo, Sagrado firma lo 0-2 nella ripresa, ma lo Spezia reagisce con Valoti e Artistico e trova il pari al 90'. Un punto basta però ai veneti per chiudere una cavalcata da protagonisti: 79 punti dopo 37 giornate, miglior attacco del campionato, primo posto conquistato alla 22esima giornata e mai più lasciato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Basta un pari contro lo Spezia, il Venezia torna in serie A il Venezia torna in serie A Calcio Serie B La festa Notizie correlate Leggi anche: Venezia in Serie A, festa anticipata: pari a Spezia e ko Monza decisivo Leggi anche: Il Venezia sogna, contro lo Spezia può strappare il pass per la serie A Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Basta un pari contro lo Spezia, il Venezia torna in serie A; Contro lo Spezia basta il pari, il Venezia torna in serie A; Super rimonta Lens, ma solo un pari col Brest: il Psg si avvicina alla Ligue 1; Frosinone a +3 sul Monza: cosa dice il regolamento sulla promozione in A in caso di arrivo a pari punti. Basta un pari contro lo Spezia, il Venezia torna in serie AVENEZIA (ITALPRESS) - Il Venezia torna in Serie A con una giornata d'anticipo. La squadra di Giovanni Stroppa pareggia 2-2 sul campo dello Spezia, ma fest ... italpress.com Contro lo Spezia basta il pari, il Venezia torna in serie AUn anno dopo il Venezia è di nuovo in serie A. I lagunari pareggiano 2-2 contro lo Spezia e conquistano la promozione con un turno di anticipo: complice la sconfitta del Monza a Mantova, allo stadio P ... rainews.it Non basta una nuova indagine su Andrea Sempio: servono prove capaci di incrinare almeno alcuni dei sette elementi “gravi, precisi e concordanti” sui quali la Cassazione, nel 2015, costruì la condanna definitiva - facebook.com facebook Tutti in piazza per gli attivisti: «Violenza inaudita, ora basta» x.com