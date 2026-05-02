A Bari, è possibile fare un tuffo nel XIII secolo visitando il Castello Svevo, che si presenta come un esempio di architettura medievale ancora ben conservata. I ricostruttori guideranno i visitatori attraverso un percorso che permette di capire come si viveva in quell’epoca, senza l’uso di tecnologie moderne o realtà virtuale. Questa esperienza offre uno sguardo diretto sulla storia e sull’uso degli spazi del castello nel passato.

? Cosa scoprirai Come si può vivere la quotidianità del XIII secolo senza realtà virtuale?. Chi sono i ricostruttori che guideranno il viaggio nel tempo?. Cosa accadrà tra le mura del castello con il cambio di guida?. Perché questo evento è stato selezionato dai Musei Nazionali?.? In Breve Evento organizzato da Compagnia d'Arme Stratos e Slowtravels.it il 3 maggio 2026.. Percorsi gratuiti gestiti dalle associazioni Antiquae Artis e Torre Normanna.. Rievocazione inserita nel calendario del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche Cers-Italia.. Progetto vincitore del bando Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia 20262025.. Domani, 3 maggio 2026, le mura del Castello Svevo di Bari ospiteranno l’evento I due Re, una ricostruzione storica che porterà i cittadini nel cuore del XIII secolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, viaggio nel XIII secolo: il Castello Svevo sfida il tempo

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