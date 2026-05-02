Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Bari in seguito a indagini che hanno coinvolto analisi di video e verifiche sui conti bancari. Le immagini di sorveglianza mostrano i suoi movimenti nel negozio tra il 2 aprile e il momento in cui è stato rinvenuto il corpo. I controlli bancari hanno rivelato transazioni sospette che hanno contribuito a chiarire i passaggi del sospettato in quella fase.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i conti bancari a svelare il colpevole?. Cosa è successo nel negozio tra il 2 aprile e il ritrovamento?. Quali filmati hanno permesso di ricostruire gli spostamenti dell'indiziato?. Perché la scomparsa dell'anziano è rimasta ignota per tutto aprile?.? In Breve Vittima scomparsa il 2 aprile nel quartiere San Paolo di Bari.. Indagini basate su filmati di videosorveglianza e movimenti delle carte di pagamento.. Iter giudiziario in fase di indagini preliminari presso la Procura di Bari.. Rilevanza tecnologica per risolvere crimini in contesti di isolamento commerciale urbano.. I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo hanno arrestato nella notte del 1° maggio 2026 un cittadino cinese di 42 anni, accusato di aver causato la morte di un uomo di 68 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, arrestato 42enne: video e conti bancari svelano il giallo

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