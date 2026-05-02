Bari 41 comuni uniti | il piano per sconfiggere corruzione e mafie

In un'azione coordinata, 41 comuni si sono uniti nel tentativo di contrastare corruzione e attività mafiose. È stato presentato un piano che prevede la trasformazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in risorse destinate a progetti sociali. Il percorso si articola in sei fasi operative, volte a garantire la protezione e l’efficacia delle iniziative nel territorio. Le modalità di attuazione sono state illustrate nel dettaglio durante l’incontro tra le autorità coinvolte.

?? Cosa scoprirai Come verranno trasformati i beni confiscati alle mafie in risorse sociali? Quali sono le sei fasi operative per proteggere i 41 comuni? Chi collaborerà con le istituzioni per monitorare il territorio metropolitano? Dove verranno creati i nuovi centri giovanili e gli orti urbani??? In Breve Collaborazione con ARCI Bari-BAT, Libera e Avviso Pubblico per la sicurezza locale. Piano operativo articolato in sei fasi per l'intero territorio metropolitano. Riuso sociale di beni con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, 41 comuni uniti: il piano per sconfiggere corruzione e mafie Notizie correlate Calabria, 26 comuni uniti a Roma: piano per rilanciare i borghiA Roma, presso la Sala Zuccali di Palazzo Giustiniani, si è riunito il 1° aprile scorso un gruppo di amministratori e rappresentanti locali per... Lotta alle mafie e corruzione: il Premio Giorgio Ambrosoli va a una tesi sulle infiltrazioni nell'economiaIl riconoscimento del Comune di Milano assegnato a Davide Attanasio dell'Università di Torino per uno studio sulle misure di prevenzione patrimoniale...