Aziende improduttive nel mirino | perché in Cina è iniziata la guerra contro gli zombie

In Cina è iniziata una campagna contro le aziende considerate zombie, ovvero quelle imprese che continuano a operare senza riuscire a generare sufficienti profitti per coprire debiti e costi. Le autorità stanno intervenendo per ridurre la presenza di queste aziende improduttive, che rappresentano un problema nel sistema economico del paese. La lotta si concentra su imprese che, nonostante le difficoltà finanziarie, rimangono attive sul mercato senza contribuire alla crescita economica.

La Cina ha messo nel mirino le aziende zombie, ossia quelle imprese che restano in vita pur senza generare abbastanza profitti per coprire i propri debiti e i costi di gestione. L’autorità di regolamentazione del mercato cinese ha avviato un programma pilota in sette centri economici del Paese per agevolare la chiusura forzata delle imprese non redditizie e spesso sostenute da sussidi governativi o prestiti bancari. Chiara l’intenzione di Pechino: da un lato contrastare il protezionismo locale, dall’altro lottare contro la concorrenza (sempre più spietata) di bassa qualità, per la quale i funzionari hanno coniato un termine ad hoc, neijuan, traducibile come involuzione.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Aziende improduttive nel mirino: perché in Cina è iniziata la guerra contro gli “zombie” Notizie correlate Cosmeticoressia, la skincare delle preadolescenti nel mirino dell’Antitrust: istruttorie contro Sephora e altre aziende cosmeticheL’Antitrust accende i riflettori su un fenomeno che, fino a pochi mesi fa, sembrava confinato ai social e alle tendenze virali tra giovanissimi: la... AWACS nel mirino: perché il colpo a Prince Sultan ridefinisce le strategie della guerra nel GolfoLa guerra moderna non si decide più soltanto nel confronto tra piattaforme visibili – caccia, bombardieri, sistemi missilistici – ma nella tenuta... Una raccolta di contenuti Guerra con droni e tensioni globali: azienda casertana finisce nel mirino della RussiaDopo le accuse russe sulle filiere dei droni ucraini, riflettori puntati sull’azienda casertana: eccellenza aeronautica civile ora al centro di una tensione internazionale sempre più industriale ... casertanews.it Azienda nel mirino dei ladri. Via quintali di rame e ottone. Preso il capobanda a ParigiI furti venivano commessi in serie, prendendo di mira sempre la stessa azienda: La Murrina di Turate. Da qui, sparivano bottini da quintali di rame e altri materiali. Finché le indagini dei ... ilgiorno.it