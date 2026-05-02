Avevamo già la sua cameretta | parla la coppia uruguaiana scartata per Nicole Minetti Il nodo dei precedenti penali dietro il via libera lampo

Una coppia uruguaiana ha raccontato di essere stata esclusa da un progetto a causa dei precedenti penali, in seguito a un rapido nulla osta. La vicenda si svolge lontano dai locali alla moda di Punta del Este e dai lussuosi ambienti frequentati dalla coppia coinvolta, lasciando emergere una situazione complicata e controversa. La storia si svolge in un contesto che coinvolge anche Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, con un focus particolare sulla procedura di approvazione e sui passaggi legali.

Lontano dai riflettori della movida di Punta del Este e dal lussuoso ranch Gin-Tonic della coppia Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani, c’è una ferita aperta a Pan de Azúcar. Qui vivono Leydi e Julio, la coppia uruguaiana che per mesi ha accudito il bambino poi dato in adozione all’ex consigliera regionale della Lombardia. «Avevamo già preparato la sua cameretta», raccontano con amarezza, descrivendo un legame che sembrava destinato a diventare ufficiale. Poi è arrivata quella telefonata che ha spezzato il loro sogno: «Non potrete averlo, il bambino è stato chiesto da una famiglia straniera». La famiglia straniera è appunto quella composta dal duo Minetti-Cipriani, che ha ottenuto l’adozione del bimbo affetto da spina bifida, all’origine della procedura per ottenere la grazia.🔗 Leggi su Open.online

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