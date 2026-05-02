Auto contro moto a Barcola | traffico e polizia bloccati i passanti dirigono le auto

Ieri sera, intorno alle 19:45, un incidente tra un'auto e una moto si è verificato a Barcola, nei pressi del cartello di ingresso nel territorio comunale. L'impatto ha causato il blocco del traffico e l'intervento della polizia, che ha deviato le auto e diretto i passanti. I due motociclisti sono stati trasportati a Cattinara per le cure mediche.

Traffico bloccato, dalle 19:45 di ieri, sotto il cartello di ingresso nel territorio comunale a Barcola, dove il violento scontro tra una moto e un'auto ha spedito i due centauri a bordo della prima a Cattinara. Lo riporta Il Piccolo: a quanto risulta l'auto, un'Audi nera, al posto di immettersi.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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