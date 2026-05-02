Australia | 37 miliardi per missili a lungo raggio e difesa autonoma

Il governo australiano ha annunciato un investimento di 37 miliardi di dollari australiani destinati allo sviluppo di missili a lungo raggio e sistemi di difesa autonoma. Di questi fondi, 7 miliardi sono riservati alla creazione di tecnologie anti-drone. Questa decisione mira a rafforzare la capacità difensiva nel settore dell'Asia-Pacifico, modificando gli assetti di potere regionali e migliorando le capacità di difesa nazionale.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'equilibrio di potere nell'Asia-Pacifico con i nuovi missili?. Quali tecnologie anti-drone verranno sviluppate con i 7 miliardi stanziati?. Perché l'Australia punta sulla produzione nazionale invece delle importazioni estere?. Come influirà questo riarmo sulla stabilità diplomatica della regione?.? In Breve 2,3 miliardi di dollari per l'esercito, 37 miliardi totali per Marina, Esercito e Aviazione.. 7 miliardi di dollari destinati allo sviluppo di droni intercettori e sistemi laser.. Creazione di una filiera industriale nazionale per la produzione interna di missili Himars.. Accordo con il Giappone per l'acquisto di fregate di nuova generazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: 37 miliardi per missili a lungo raggio e difesa autonoma Notizie correlate L'Iran può colpire Milano con missili a lungo raggioIl tentato attacco iraniano contro la base militare americana sull’atollo britannico di Diego Garcia, può essere considerato un momento di svolta... Meloni: "Iran non può avere missili atomici a lungo raggio. Porteremo a casa italiani bloccati""Non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio". Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Zayo emette asset-backed term notes per 2,37 miliardi di dollari; Himars, missili e sistemi anti drone: cosa c'è dietro il riarmo silenzioso dell'Australia; Un secondo Reggimento M142 HIMARS e Precision Strike Missile per l’Australian Army. Una semifinale tiratissima quella contro l'Australia. Una semifinale giocata punto a punto, con un solo piccolo errore nell'ottavo end che porta il match sul 6 a 6. All'extra end la mano è australiana e i canguri non si lasciano scappare l'occasione di sfruttare l'ulti - facebook.com facebook Joseph Zada fotografato da Rob Tennent per GQ Australia. x.com