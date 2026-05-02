Atalanta la penultima casalinga contro il Genoa per dare un senso al finale di stagione

L’Atalanta si prepara ad affrontare il penultimo incontro casalingo contro il Genoa, cercando di dare un senso al finale di stagione. A Bergamo, la squadra non si trovava in una situazione simile dal 2020, quando le partite di fine campionato avevano preso una piega diversa. La sfida si svolgerà senza pubblico e con alcuni giocatori indisponibili, in un momento in cui la classifica e le statistiche stagionali evidenziano le difficoltà della squadra.

Bergamo. Era dal 2020 che l’Atalanta non approcciava un finale di stagione apparentemente già scritto, con un destino così chiaramente delineato verso un 7° posto il cui reale valore verrà definito soltanto dopo la finale di Coppa Italia, a seconda della vittoria o meno della Lazio che potrebbe annullare la possibilità di andare in Conference League nel 202627. In quell’ultimo precedente però c’era già la certezza di andare in Champions League. Un po’ diverso rispetto ad un piazzamento nella competizione internazionale sicuramente meno blasonata (e ricca) delle tre, per quanto correre per un titolo possa essere importante. leggi anche. La classifica Né scendere, né salire: l’Atalanta nel limbo del 7° posto e della Conference, aspettando la Lazio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Atalanta-Genoa: inizia il rush finale. Le scelte di De RossiArchiviata la sconfitta col Como, arrivata per questione di dettagli come ha detto mister Daniele De Rossi, il Genoa si appresta a un finale di... L'Akragas torna al "Totò Russo" pensando al finale di stagione: contro il Megara vietato sbagliareI biancazzurri riprendono la corsa in campionato tra ambizioni di vertice e il sogno della Coppa che può valere il salto di categoria Dopo una... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Atalanta, la penultima casalinga contro il Genoa per dare un senso al finale di stagione; Cagliari a Bologna per blindare la salvezza. De Rossi: La difesa a quattro può essere un'idea positivaChiusa la penultima gara casalinga contro il Como, in sala stampa arriva il tecnico del Genoa Daniele De Rossi per commentarla: Quando succedono queste cose si guarda al presente. E' ... genoanews1893.it Genoa, ultimi ritocchi prima del match contro il ComoUltimi ritocchi, ultimi suggerimenti, ultime indicazioni e per il Genoa sta arrivando la penultima gara casalinga di questa stagione 2025/2026. Avversario il Como del tecnico Fabregas, fischio ... genoanews1893.it #AtalantaJuve rewind #CoppaItaliaPrimavera - facebook.com facebook Il giocatore è attualmente in prestito al Cagliari e tornerà all'Atalanta dopo la fine del campionato. Il fascicolo sul ragazzo è sulla scrivania dei dirigenti dell'Inter. Il primo ostacolo è capire se si può trovare un'intesa sulla valutazione x.com