Venerdì 1° maggio, il Concertone per la Festa del Lavoro ha trasmesso musica e intrattenimento in diretta televisiva, attirando numerosi spettatori. Contestualmente, altre reti hanno proposto programmi alternativi, come film e approfondimenti. I dati di ascolto mostrano quale delle due opzioni abbia avuto maggiore affluenza di pubblico, mentre le percentuali di share e le fasce orarie evidenziano le preferenze degli spettatori in quella giornata.

Venerdì 1° maggio i riflettori sono stati puntati tutti sul tradizionale Concertone per la Festa del Lavoro. Canale5 ha messo in pausa il Grande Fratello, e al suo posto è andato in onda il primo capitolo de Il Diavolo veste Prada, che in questi giorni è al cinema con la seconda pellicola. Anche Dalla Strada al Palco si è spostato a sabato 2 maggio: Carlo Conti & Co si ritrovano a sfidare il Serale di Amici. Su Rai1, quindi, è andato in onda Someone like you – L’eco del cuore. Ma chi ha vinto la sfida di ascolti dell’1 maggio e quanti spettatori ha totalizzato il Concertone? Dati in aggiornamento dalle ore 10 Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 1° maggio, chi ha vinto tra il Concertone e le altre proposte

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