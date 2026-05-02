ASCOLTI APRILE 2026 | SU CANALE 5 SPLENDE IL SOLE RAI1 CON QUALCHE NUVOLA

A aprile 2026, le reti televisive italiane hanno registrato variazioni nei loro ascolti medi giornalieri. Canale 5 si è distinto con una media di ascolti elevata, mentre Rai1 ha registrato risultati più contenuti, con alcune differenze rispetto ad altri canali. I dati riguardano le principali emittenti nazionali, tra cui Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove, considerando le percentuali di share dal primo all’ultimo giorno del mese.

Le medie d’ascolto del mese di aprile 2026 delle principali reti Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove con la media in share dal 1° all’ultimo giorno del mese. 24 ORE Nel mese di aprile 2026 Rai1 ottiene il 18,38% di share medio e cala dello 0,59%, rispetto ad un anno fa; Rai2 invece realizza uno share medio del 5,31% e sale dello 0,29% rispetto ad aprile 2025; Rai3 segna il 6,52% medio con un aumento dello 0,25% rispetto ad un anno fa. Passiamo alle reti Mediaset e partiamo con Canale 5 che nel mese di aprile 2026 ottiene il 18,65% di share medio in aumento del 2,10% rispetto ad un anno fa; Italia 1 realizza uno share medio del 5,15% e scende appena dello 0,07% rispetto ad un anno fa; infine Rete 4 ottiene il 4,95% di share nel mese appena concluso con un aumento dello 0,18%.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI APRILE 2026: SU CANALE 5 SPLENDE IL SOLE, RAI1 CON QUALCHE NUVOLA Notizie correlate Settimana di cielo sereno con qualche nuvola, il sole scalda le giornateL’anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale proteggerà la nostra regione dalle perturbazioni atlantiche con tempo asciutto. Leggi anche: PALINSESTI 5-11 APRILE 2026: SHOW E SERIE AL VIA SU RAI1, LA BIBBIA SU CANALE 5 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (23 aprile): vince Claudio Bisio, Milo Infante vola ancora, Veronica Gentili non sbaglia; Ascolti tv 23 aprile, cosa è successo tra ‘Affari tuoi' e 'La Ruota della fortuna'; Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (20.1%), Forbidden Fruit (13.4%), Affari Tuoi (24.2%) , ...; Ascolti Total Audience di lunedì 27 aprile. Ascolti tv giovedì 30 aprile: Uno sbirro in appennino, Forbidden Fruit, Splendida corniceAscolti tv 30 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv mercoledì 29 aprile: Siamo Danza, Tim Battiti Live, Mare fuori 6Ascolti tv 29 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti ieri mercoledì 29 aprile, 'Battiti Live Spring' su Canale 5 vince prime time Vittoria di Canale5 nel prime time di ieri mercoledì 29 aprile con 'Battiti Live Spring' che ha ottenuto 2.247.000 telespettatori pari a uno share del 19,5%. Secondo gradino del podi - facebook.com facebook Ascolti tv ieri sera, 29 aprile 2026, il debutto di Battiti Live Spring su Canale 5 contro Siamo Danza su Rai 1 - Tutti i dati Auditel x.com