Arthur Fils si sta facendo notare nel circuito ATP nel 2026 grazie alle sue prestazioni. Il giovane tennista francese ha ottenuto risultati significativi nelle ultime settimane, attirando l’attenzione degli esperti. Allenato da Patrick Mouratoglou, il suo stile di gioco mette in evidenza aspetti tecnici spesso trascurati, come la qualità dei colpi e la gestione dello scambio. La sua crescita rappresenta una delle novità più interessanti di questa stagione.

"> Arthur Fils: Un’Ascesa Impetuosa nel Tennis ATP del 2026. Arthur Fils sta vivendo una stagione entusiasmante nel circuito ATP del 2026. Tornato in forma dopo un lungo infortunio alla schiena subito a febbraio, il tennista francese ha visto un sorprendente balzo in avanti nel ranking, passando dalla 42ª alla 25ª posizione. Questo successo è frutto di una serie di risultati notevoli. Nella sua recente corsa, Fils ha raggiunto la finale dell’Open del Qatar, è arrivato ai quarti di finale a Indian Wells e ha poi conquistato le semifinali al Miami Open. Il culmine di questa fase brillante è stato il suo primo titolo dal 2024, vinto all’Open di Barcellona.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arthur Fils: la qualità dimenticata che Patrick Mouratoglou mette in luce nel suo gioco.

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