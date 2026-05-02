Arrivano le stelle cadenti più belle di maggio | dove vederle in Toscana
In Toscana, maggio porta con sé uno spettacolo celeste particolare, con cinque fasi lunari che coinvolgono la Luna piena, visibile sia all'inizio che alla fine del mese. La doppia Luna piena si è già manifestata il 1° maggio e tornerà il 31 maggio, creando occasioni per osservare il cielo notturno in modo speciale. Le stelle cadenti più attese di questo periodo sono visibili in diverse zone della regione.
Firenze, 2 maggio 2026 - Una doppia Luna piena brilla nel cielo di maggio: questo mese può infatti vantare ben 5 fasi lunari, con la Luna piena che ha aperto il mese il 1° maggio e lo chiuderà il 31 maggio. In questi casi, la seconda Luna piena nello stesso mese è tradizionalmente indicata come una ' Luna Blu ', come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai): l'ultima è stata ad agosto 2023, mentre per la prossima bisognerà attendere dicembre del 2028. Il luogo al top è Manciano, che può vantare il cielo con il minor inquinamento luminoso di tutta Italia Il nostro satellite sarà protagonista anche di quattro suggestive congiunzioni: le prime due tra le luci dell'alba, quando incontrerà Saturno e Marte rispettivamente il 13 e il 15 maggio, mentre le altre due si svolgeranno nelle prime ore della notte, il 18 con Venere e il 20 con Giove.🔗 Leggi su Lanazione.it
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