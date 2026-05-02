In Toscana, maggio porta con sé uno spettacolo celeste particolare, con cinque fasi lunari che coinvolgono la Luna piena, visibile sia all'inizio che alla fine del mese. La doppia Luna piena si è già manifestata il 1° maggio e tornerà il 31 maggio, creando occasioni per osservare il cielo notturno in modo speciale. Le stelle cadenti più attese di questo periodo sono visibili in diverse zone della regione.

Firenze, 2 maggio 2026 - Una doppia Luna piena brilla nel cielo di maggio: questo mese può infatti vantare ben 5 fasi lunari, con la Luna piena che ha aperto il mese il 1° maggio e lo chiuderà il 31 maggio. In questi casi, la seconda Luna piena nello stesso mese è tradizionalmente indicata come una ' Luna Blu ', come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai): l'ultima è stata ad agosto 2023, mentre per la prossima bisognerà attendere dicembre del 2028. Il luogo al top è Manciano, che può vantare il cielo con il minor inquinamento luminoso di tutta Italia Il nostro satellite sarà protagonista anche di quattro suggestive congiunzioni: le prime due tra le luci dell'alba, quando incontrerà Saturno e Marte rispettivamente il 13 e il 15 maggio, mentre le altre due si svolgeranno nelle prime ore della notte, il 18 con Venere e il 20 con Giove.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arrivano le stelle cadenti più belle di maggio: dove vederle in Toscana

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