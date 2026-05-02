Un gruppo di alpinisti si prepara ad affrontare la sfida di salire sul Monte Vinson, la vetta più alta dell’Antartide a 4.892 metri. La scoperta della reale altezza di questa montagna avvenne solo decenni dopo la sua prima salita, a causa delle difficoltà di misurazione nel continente ghiacciato. La spedizione comporta un impegno economico considerevole, con costi stimati intorno a 30.000 euro, tra logistica, attrezzature e permessi.

? Cosa scoprirai Perché la quota reale del Monte Vinson fu scoperta solo decenni dopo?. Come si affrontano i costi di 30.000 dollari per una singola spedizione?. Perché solo 1.100 persone sono riuscite a raggiungere questa vetta remota?. Quali sono le sfide logistiche per atterrare sulla Sentinel Range?.? In Breve Lincoln Ellsworth avvistò le Montagne Ellsworth il 23 novembre 1935.. La Marina statunitense identificò la vetta nel 1958 tramite volo ricognizione.. Nicholas Clinch guidò la prima scalata ufficiale tra il 1966 e 1967.. Oltre 1.100 scalatori hanno raggiunto la cima con costi di 30.000 dollari.. Il massiccio del Monte Vinson svetta a 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antartide, il gigante di ghiaccio: sfida al Monte Vinson a 4.892 metri

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