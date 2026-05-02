Ambra Angiolini compie 49 anni | cosa ha fatto?

Ambra Angiolini ha festeggiato il suo 49° compleanno a Gardaland insieme alla famiglia e al compagno. La giornata è stata dedicata al divertimento nel parco divertimenti, senza eventi pubblici o celebrazioni ufficiali. Durante la giornata, ha condiviso alcune riflessioni personali sul valore dell’amore autentico, lasciando trasparire un momento di intimità e relax. La festeggiata ha preferito mantenere un atteggiamento semplice e spontaneo.

Ambra Angiolini trasforma il suo 49° compleanno in una giornata di puro divertimento a Gardaland con famiglia e compagno, rivelando riflessioni intime sull’amore autentico Lontana da ogni formalismo, l’attrice ha condiviso frammenti di una giornata fatta di sorrisi larghi, corse tra le attrazioni e momenti che restituiscono un senso di libertà quasi adolescenziale, quella stessa che lei stessa evoca raccontando di sentirsi ancora quattordicenne nel ballo e nello sguardo. Accanto a lei la figlia Jolanda, nata dalla relazione con Francesco Renga, in un equilibrio familiare che oggi appare naturale e luminoso, capace di accogliere nuove presenze senza perdere la propria armonia.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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