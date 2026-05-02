Almanacco | Sabato 2 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 2 maggio è il 122° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 243 giorni da trascorrere prima della fine. In questa data si celebra il santo di oggi, Sant'Atanasio, e si ricorda un proverbio che parla di maggio fresco e casa calda. Tra gli eventi storici, nel 1918, la società automobilistica statunitense General Motors ha acquisito una compagnia. Questa giornata include anche rievocazioni di compleanni e altre ricorrenze.

Sabato 2 maggio è il 122° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'AtanasioProverbio di MaggioMaggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e baldaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1918 – La General Motors acquisisce la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Almanacco 2 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sabato 2 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 2 maggio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Sabato 2 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT SABATO 2 MAGGIO 2026. 81 ANNI FA I SOVIETICI CONQUISTANO BERLINO. Buona festa veronesi 1 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook