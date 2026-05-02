almanacco del 02 05 2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. Sono state registrate diverse vicende e aggiornamenti, tra cui eventi ufficiali e notizie di cronaca. L’almanacco fornisce un riepilogo delle date e degli avvenimenti più rilevanti di questa giornata. Francesco Vitale, che firma questa introduzione, augura a tutti una buona giornata. Non ci sono altre informazioni specifiche fornite in questa breve presentazione.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 2 maggio 2026

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