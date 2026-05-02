L'attenzione si concentra sul rapporto tra i due piloti, con l'ex pilota che ha difeso il collega Pohlman, sottolineando che il legame con Busch non era quello ideale. La rapida interruzione del rapporto tra Busch e Pohlman solleva interrogativi sulle dinamiche interne tra i piloti. Inoltre, il confronto radio avvenuto a Bristol sembra aver avuto un ruolo nella decisione finale, anche se i dettagli specifici non sono stati divulgati.

? Cosa scoprirai Perché il rapporto tra Busch e Pohlman si è interrotto così velocemente?. Come ha influito il confronto radio a Bristol sulla decisione finale?. Chi sostituirà ufficialmente Pohlman all'interno del box numero 8?. Quali sono le reali motivazioni tecniche dietro la difesa di Allgaier?.? In Breve Andy Street rientra in Richard Childress Racing dopo il distacco di Pohlman.. Allgaier e Pohlman si sono consultati sabato scorso durante gli eventi a Talladega.. Pohlman ha ottenuto 9 vittorie e un titolo con la JR Motorsports.. Tensioni tra Busch e lo spotter Derek Kneeland hanno preceduto la separazione.. Justin Allgaier ha difeso pubblicamente la professionalità di Jim Pohlman dopo che il tecnico ha lasciato la Richard Childress Racing per interrompere il rapporto con Kyle Busch.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allgaier difende Pohlman: ‘Il legame con Busch non era l’incastro ideale

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