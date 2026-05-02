Alexander Zverev si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, vincendo il match contro il belga Alexander Blockx con una prestazione solida. La partita si è conclusa con una vittoria netta, confermando il suo percorso nel torneo. Zverev ha commentato che il supporto dell’Intelligenza Artificiale non basta contro Sinner, riferendosi alle sue sfide future nel circuito.

Alexander Zverev ha rispettato i pronostici e conquista la seconda semifinale del Masters 1000 di Madrid, superando il belga Alexander Blockx con una prova solida e autorevole. Il numero 3 del mondo ha imposto il proprio ritmo, mettendo spesso in difficoltà l’avversario, soprattutto lungo la diagonale di rovescio. La vittoria spalanca le porte alla finale, dove Zverev affronterà Jannik Sinner. Un confronto ormai abituale e negli ultimi otto precedenti il tedesco è sempre uscito sconfitto. Alla Caja Mágica si vedrà se “Sascha” riuscirà a invertire questa tendenza. In conferenza stampa, Zverev ha analizzato così la semifinale: “ È stata una bella partita.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “Contro Sinner non basta il supporto dell’Intelligenza Artificiale”

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Alexander Zverev scherza sui precedenti contro Jannik Sinner e riconosce lo strapotere attuale del tennista italiano prima della finale di Madrid - facebook.com facebook

Alexander Zverev al termine del match contro Blockx: "Sono molto contento di essere in finale. Sono pronto a giocare con Jannik e spero di giocare bene. Se sei il numero 1 sei sotto pressione tutte le settimane, lui su questo è tranquillo, cercherò di rendergli l x.com