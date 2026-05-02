Alexander McQueen a Novara | 38 lavoratori in piazza contro i tagli

A Novara, 38 lavoratori di un'azienda di moda hanno manifestato in piazza per protestare contro i tagli al personale. La protesta è nata dopo che l'azienda, controllata dal gruppo Kering, ha annunciato una serie di riduzioni di personale. I lavoratori accusano l'azienda di mettere in atto pratiche di pressione psicologica e di aver adottato misure che mettono a rischio la stabilità delle loro famiglie.

? Cosa scoprirai Come influisce il piano Kering sulla stabilità delle famiglie di Novara?. Perché i lavoratori denunciano un vero terrorismo psicologico in azienda?. Chi deve garantire il ricollocamento dei 38 dipendenti licenziati?. Quali sono le reali motivazioni dietro il taglio del personale artigiano?.? In Breve Piano Kering prevede 54 tagli su 181 posti in tre sedi italiane.. Novara perderà 38 unità su un organico totale di 105 dipendenti.. Umberto Spampatti e Cristian Bertuletti denunciano l'assenza di supporto al ricollocamento.. Comunicazioni ufficiali sui licenziamenti erano già arrivate lo scorso ottobre.. Trentotto lavoratori della sede di Novara del marchio Alexander McQueen hanno manifestato in piazza venerdì 1 maggio per denunciare un percorso di licenziamenti che sta colpendo il cuore produttivo dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alexander McQueen a Novara: 38 lavoratori in piazza contro i tagli Notizie correlate Il marchio Alexander McQueen in profonda crisi: a Novara 38 persone licenziateLa profonda crisi annunciata alla fine del mese di gennaio 2026 (in realtà se ne parlava da ben prima) purtroppo è diventata realtà e le conseguenze... Leggi anche: Le 38 persone licenziate da Alexander McQueen a Novara: “Mesi devastanti e fatti di terrorismo psicologico” Panoramica sull’argomento Si parla di: Le 38 persone licenziate da Alexander McQueen a Novara: Mesi devastanti e fatti di terrorismo psicologico. Alexander McQueen, scure su Novara: 38 licenziati con una PecUn taglio netto, freddo, arrivato via posta certificata. La bufera si abbatte sui lavoratori di Alexander McQueen, il celebre marchio del lusso di proprietà del gruppo Kering. Il piano di ... ticinonotizie.it Moda in crisi. Licenziamenti Alexander McQueen: Novara paga il conto più salatoIl marchio londinese di moda Alexander McQueen, controllato dal gruppo francese del lusso Kering, annuncia una pesante ristrutturazione delle attività in Italia e apre una nuova vertenza occupazionale ... giornalelavoce.it