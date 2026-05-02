Alessandro e la gara più dura al mondo | Dal rischio amputazione alla corsa nel deserto

Alessandro ha affrontato una delle gare più impegnative al mondo, corrispondente a una corsa nel deserto del Marocco. La competizione si svolge lungo un arco di pietra che indica il punto di partenza e attraversa un vasto paesaggio desertico. La sfida ha richiesto resistenza estrema e determinazione, con rischi che vanno dal rischio di amputazione a lunghe giornate di corsa sotto il sole cocente.

Forlì, 2 maggio 2026 – Sul classico arco, in mezzo al deserto del Marocco, che segnala il punto di partenza della massacrante Marathon des Sables (che si è dsiputata agli inizi di aprile), la scritta è tanto significativa quanto inquietante: ‘The world you know ends here’, il mondo che conosci finisce qui. Già, perché da quel punto e per 270 km di deserto – da correre in sei giorni senza conoscere il percorso con un dislivello di 3.000 metri, fino all’arrivo a Merzouga – per i partecipanti della ‘Maratona delle sabbie’ il mondo abituale sarebbe stato solo un ricordo. Il primo forlivese a concludere questa massacrante prova fisica e mentale...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alessandro e la gara più dura al mondo: “Dal rischio amputazione alla corsa nel deserto” Notizie correlate Leggi anche: Dall’incidente con rischio amputazione alla Marathon des Sables: la storia di rinascita di Alessandro Lippi Sport e chirurgia, dal rischio amputazione della gamba al ritorno in pista: la storia dall’Ini di Grottaferrata Home > Salute > Sanità > Sport e chirurgia, dal rischio amputazione della gamba al ritorno in pista: la storia dall’Ini di Grottaferrata Quando la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alessandro e la gara più dura al mondo: Dal rischio amputazione alla corsa nel deserto; Memorial d’Aloja: alla Nations Dinner consegnato il Premio Mercanti ad Alessandro Pirozzi; Il maestro di danza Alessandro La Gamba svela il sistema: Messaggi o riunioni in bagno, così gli arbitri favorivano i ballerini; Superbike a Misano, doppietta di Alessandro Delbianco che domina il weekend in pista. Alessandro e la gara più dura al mondo: Dal rischio amputazione alla corsa nel desertoForlì, 2 maggio 2026 – Sul classico arco, in mezzo al deserto del Marocco, che segnala il punto di partenza della massacrante Marathon des Sables (che si è dsiputata agli inizi di aprile), la scritta ... ilrestodelcarlino.it Il Pallino d’Oro accende Sambucheto: Formicone può superare D’AlessandroSarà la giornata di domenica 12 aprile 2026 a fare da cornice alla 53ª edizione del prestigioso Pallino d’Oro di Sambucheto (MC), storica gara major della Raffa riservata a 160 individualisti della ... gazzetta.it Buongiorno Alessandro e buon sabato x.com Buon compleanno, Alessandro Diamanti. - facebook.com facebook