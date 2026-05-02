AlbinoLeffe Obbedio | 50 punti e salvezza garantita con un mese di anticipo

L'AlbinoLeffe ha raggiunto i 50 punti in classifica, assicurandosi la salvezza con un mese di anticipo. La decisione di confermare Giovanni Lopez come allenatore ha avuto un impatto positivo sul team, secondo le fonti ufficiali. Per la prossima stagione, il club punta su alcuni giovani talenti che hanno mostrato buone prestazioni e che potrebbero essere protagonisti in futuro. La squadra si prepara a ripartire con questa base consolidata.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il mercato la decisione di confermare Giovanni Lopez?. Quali sono i giovani talenti che guideranno l'AlbinoLeffe l'anno prossimo?. Perché gli infortuni hanno impedito alla squadra di raggiungere i playoff?. Chi saranno i nuovi acquisti per correggere i reparti più fragili?.? In Breve Bilancio stagionale di 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte per la squadra seriana.. Valorizzazione giovani Simonelli, Trapletti e Duranti oltre al miglior marcatore Sali.. Obbedio conferma l'intenzione di proseguire il percorso con l'allenatore Giovanni Lopez.. Modello societario Andreoletti basato su 27 anni di storia e stadio di proprietà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AlbinoLeffe, Obbedio: 50 punti e salvezza garantita con un mese di anticipo Notizie correlate AlbinoLeffe, parola a Obbedio: “Stagione positiva, avanti con Lopez”L’analisi del direttore sportivo seriano: “Un’annata appesantita dai tanti infortuni, ma abbiamo centrato l’obiettivo valorizzando i giovani e... Girone A. La Pergolettese cerca tre punti per centrare la salvezza in anticipoTre punti per la salvezza, questo l’obiettivo della Pergolettese che oggi pomeriggio alle 14,30 ospita allo stadio Voltini la pericolante Virtus... Contenuti e approfondimenti Si parla di: AlbinoLeffe, parola a Obbedio: Stagione positiva, avanti con Lopez. AlbinoLeffe, parola a Obbedio: Stagione positiva, avanti con LopezL'analisi del direttore sportivo seriano: Un'annata appesantita dai tanti infortuni, ma abbiamo centrato l'obiettivo valorizzando i giovani e rispettando la filosofia della società ... bergamonews.it AlbinoLeffe, Obbedio: Soddisfatti ma non appagati. Vorremmo matematicamente i playoffUn momento decisamente complicato quello che sta vivendo il calcio italiano, e che vede nell'AlbinoLeffe un po' una mosca bianca rispetto alla tendenza generale: investimenti concreti in strutture e ... tuttomercatoweb.com