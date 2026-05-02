Al campionato Pizza ai Sapori di Calabria trionfa la proposta gourmet firmata dal reggino Mallamaci

Un successo che porta la firma della Calabria e della passione per l’arte bianca quello andato in scena il 27 e 28 aprile presso il lido Acqua Azzurra, teatro del Campionato nazionale "Pizza ai Sapori di Calabria – trofeo Memorial del grande Umberto Fornito”, evento organizzato da Francesco.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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