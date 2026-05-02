Aggredita dai cani per vendetta sequestrati i cellulari di due sorelle e della vittima 13enne

Due sorelle e una ragazza di 13 anni sono state aggredite da cani, secondo quanto riferito, in un episodio che sembrerebbe essere motivato da vendetta. Durante l’evento, i cani hanno morso la ragazza, e i telefoni cellulari delle tre persone sono stati sequestrati dalle autorità. La vittima ha dichiarato di essere stata salvata dall’intervento di sua sorella, e ha ringraziato per essere stata risparmiata da un’ulteriore aggressione.

«Ringrazia Dio che mia sorella mi ha fermato, altrimenti da casa avrei preso altro». E ancora: «Ringrazia Dio che il cane ha lasciato la presa». Sono i due messaggi, dai toni apertamente minatori, comparsi sul cellulare della tredicenne aggredita nei giorni scorsi sulla spiaggia di Porto Cesareo, mentre la giovane si trovava ricoverata in ospedale. Neppure il violento attacco dei due cani e il successivo ricovero al Vito Fazzi di Lecce avrebbero dunque fermato l’escalation di intimidazioni nei confronti della ragazzina, residente in un comune dell’hinterland leccese. Alle immagini dell’aggressione, già diffuse attraverso un video girato da...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Aggredita dai cani per vendetta, sequestrati i cellulari di due sorelle e della vittima 13enne Notizie correlate Cani aizzati dalle sorelle contro 13enne, sequestrati i cellulari per ricostruire il moventePORTO CESAREO –Nei cellulari e in eventuali altri dispositivi in uso alle sorelle di 15 e 17 anni indagate dopo aver aizzato due cani di grossa... Leggi anche: Aggredita dai suoi cani, 49enne grave ricoverata all'ospedale di Udine Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sondrio, donna di 59 anni morta sbranata dai cani in un bosco a Trivigno; Aggredita da cani, morta 60enne sui monti sopra Tirano; Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Sondrio, la morte di Lucia Tognela sbranata da cani, l'autopsia conferma: Nessun malore, aggredita da animali. Donna sbranata dai cani in montagna, ora è indagato per omicidio colposo il proprietario dei cinque dogo argentiniSONDRIO. Donna sbranata dai cani e trovata senza vita nella zona di Trivigno a Tirano: Valerio Cecconi, il proprietario dei 5 dogo argentini che aveva lanciato l'allarme (QUI ARTICOLO) è stato iscritt ... ildolomiti.it Lucia Tognela sbranata dai cani, sequestrati cinque Dogo: gli accertamenti sulle cause della morteLucia Tognela è stata trovata morta in un bosco a Trivigno (Sondrio) con ferite sul corpo compatibili con morsi di cani ... fanpage.it Flotillia aggredita da Israele, partecipata protesta anche a Catania Anche Catania ha risposto con attiva partecipazione alla mobilitazione internazionale contro l'assalto in acque internazionali della Marina militare israeliana alle imbarcazioni della Global Sum - facebook.com facebook Suora aggredita da un israeliano a Gerusalemme, le immagini shock dell'agguato: arrestato 36enne - Il video x.com