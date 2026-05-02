Accoltellò tre uomini per strada sfregiando un 18enne per regolamenti di conti nel mondo dello spaccio | latitante catturato

Un uomo di 45 anni di origine tunisina, condannato per aver aggredito con un coltello tre persone in strada e aver sfregiato un diciottenne, è stato recentemente arrestato dopo un periodo di latitanza. Le violenze sono avvenute nel contesto di regolamenti di conto legati al mondo dello spaccio di droga. L’individuo, già condannato per due aggressioni simili, era scomparso prima di essere rintracciato e catturato dalle forze dell’ordine.

PADOVA - Condannato per due gravi aggressioni a colpi di coltello nell'ambito di regolamento di conti per la gestione dello spaccio, un 45enne cittadino tunisino si era reso latitante ed è stato rintracciato e arrestato a Padova, dove aveva trovato rifugio nel garage di un'abitazione all'Arcella. Lo spaccio L'uomo vive in Italia da oltre vent'anni, si è sposato con una donna che è cittadina comunitaria e nel tempo la sua fedina penale si è macchiata ripetutamente. Reati connessi alla gestone delle piazze di spaccio padovane dell'eroina, soprattutto, delle quali è considerato un elemento di spicco. Nel 2006 un...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellò tre uomini per strada sfregiando un 18enne per regolamenti di conti nel mondo dello spaccio: latitante catturato Notizie correlate Leggi anche: Spaccio ed estorsione: latitante catturato in Germania Leggi anche: Latitante del narcotraffico catturato dopo tre anni di fuga con documenti falsi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Lite tra tre uomini finisce con un accoltellamento, grave 43enne a Bergamo; Tor Cervara, la lite nel palazzo occupato finisce nel sangue. Accoltellato un uomo; Fendenti al collo e rissa a Porta Genova: 30enne operato d'urgenza, altri due feriti; Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini, un arresto per tentato omicidio. Accoltellò tre uomini per strada sfregiando un 18enne per regolamenti di conti nel mondo dello spaccio: latitante catturatoPADOVA - Condannato per due gravi aggressioni a colpi di coltello nell'ambito di regolamento di conti per la gestione dello spaccio, un 45enne cittadino tunisino si era reso latitante ... ilgazzettino.it Accoltellò e rapinò una 42enne thailandese: 28enne fermato dai Carabinieri - facebook.com facebook