A fuoco il Burrocacao incendio nel locale abbandonato di Brisighella

Nella notte di ieri, un incendio ha interessato un locale in disuso situato in via Lamone a Brisighella, conosciuto in passato come 'Il gufo'. L'edificio, chiamato anche Burrocacao, è stato interessato dalle fiamme che hanno provocato danni alla struttura. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e non si escludono ipotesi accidentali. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Brisighella, 2 maggio 2026 – Brucia ancora il Burrocacao, locale in disuso a Brisighella, in via Lamone, e un tempo noto con il nome 'Il gufo', andato a fuoco nella notte per motivi ancora non chiari. L'incendio, scoppiato prima di mezzanotte, ha divorato quel che resta della vecchia discoteca, abbandonata da tempo. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Ravenna provenienti dai distaccamenti di Faenza e Casola Valsenio, oltre alla sede centrale di Ravenna, con l'impiego di 8 automezzi. Le fiamme hanno coinvolto l'intera struttura, le squadre sono riuscite ad evitare ulteriore propagazione alla vicina vegetazione e a posizionarsi a difesa di una abitazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A fuoco il Burrocacao, incendio nel locale abbandonato di Brisighella Notizie correlate Incendio a Limbiate nel parco dell’ex manicomio di Mombello, a fuoco edificio abbandonatoPossedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare. Terni, doppio incendio nella notte in centro: a fuoco un’auto e l’esterno di un localeNuovi incendi nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile a Terni, con due episodi registrati nel centro cittadino. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Scoppia l'incendio nel cuore della notte, pompieri in azione per ore: distrutta l'ex discoteca; Brisighella. Incendio nella notte all’ex discoteca Il Gufo: nessun ferito, indagini sulle cause.